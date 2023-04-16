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Polis lojmanında başından vurulmuştu! Yeşim Akbaş'ın son görüntüleri yürek dağladı

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Giriş: 16.04.2023 16:40
Manisa'nın Demirci ilçesindeki komiser yardımcısı D.Y.'nin (32) dairesinin bulunduğu polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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