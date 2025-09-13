13 Eylül 2025, Cumartesi
Polis ekiplerinden okul servislerine denetim: 826 servis kontrol edildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler tarafından 5 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 826 okul servisi kontrol edilirken, 17 servis aracına mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle işlem yapıldı.