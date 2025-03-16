16 Mart 2025, Pazar
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Plastik top yüzünden market çalışanına saldırdılar
Esenyurt'taki bir markette plastik top almaya gelen bir kadın ve market çalışanı arasındaki iddiaya göre hakaret nedeniyle kavga çıktı. Kadın müşteri elindeki topu market çalışana fırlatmasıyla kavga büyürken, olayı öğrenen kadının yakınları iş yerini bastı. Market çalışanı müşterinin yakınları tarafından darbedilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.