Piyanist kurye A Haber’e konuştu: Piyano alabilmek için kuryelik yapmaya başladım

Sipariş teslimi için gittiği otelde piyano çalması sonrası sosyal medyada gündeme oturan 19 yaşındaki motosikletli kurye Muharrem Can İncir o an yaşadıklarını anlattı. İncir ileride piyanist olmak istediğini ifade ederken "Piyano çalmayı internetten çalmayı öğrendim" dedi. Genç Muhammer yaptığı açıklamalarda videonun sosyal medyada gündem olma sürecini de paylaştı.