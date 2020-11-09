Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'dan skandal ifade: Vücudumda eller hissettim

Son dakika haberi... Muğla'nın Menteşe ilçesinde vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı bugün hakim karşısına çıktı. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Cemal Metin Avcı'nın ek ifadesi damga vurdu. Avcı ek ifadesinde, Akyaka'da Pınar Gültekin'in evinde iki erkek tarafından cinsel istismara uğradığını, o anların fotoğraflarının çekildiğini, Pınar Gültekin'in bu görüntüleri kullanarak kendisinden tehdit ve şantajla aylarca para istediğini iddia etti.