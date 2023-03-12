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Pınar Gültekin’in babası konuştu: Artık rahat uyuyacağım

İHA
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Giriş: 12.03.2023 13:36
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada sanık Cemal Metin Avcı, istinafta görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Pınar Gültekin'in katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet ceza sonrası konuşan Sıddık Gültekin, "Adalet yerini buldu. Mücadelem tüm kadınlar içindi" ifadelerini kullandı.
Pınar Gültekin’in babası konuştu
Pınar Gültekin’in babası konuştu
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