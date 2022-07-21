Pınar Damar cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Pınar'ı boğarak öldürmüş

İstanbul'da 2 gündür ailesinin kendisinden haber alamadığı 32 yaşındaki Pınar Damar'ın Bağcılar'da ağaçlık bir alanda cesedi bulundu. En son erkek arkadaşıyla buluşmak için evden ayrılan genç kadından haber alamayan kardeşi polise gidip kayıp başvurusunda bulunmuştu. Genç kadının ağzında ve burnunda kanlar olduğu görülürken kesin ölüm nedeninin araştırıldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri genç kızın kuzenin eşi olan M.A.’yı gözaltına aldı. Kuzenin eşi olan M.A.’nın Damar’ı boğarak öldürdükten sonra ormanlık alana attığı öğrenildi. Şüpheli Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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