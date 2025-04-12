Piliç köftesinde ölümcül bakteri! Firmaya 210 bin TL ceza

Bir firmanın piliç köftesinde insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi. Öyle ki bu bakteri ölüme bile yol açıyor. Marka "Annemin Köftesi" adıyla sattığı üründeki bakterinin sadece bir partide çıktığı iddiasında. Ürün piyasadan toplatıldı; markaya da 210 bin lira ceza kesildi. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı tüm gıda firmalarını bir kez daha uyardı.

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