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Piliç köftesinde ölümcül bakteri! Firmaya 210 bin TL ceza

Piliç köftesinde ölümcül bakteri! Firmaya 210 bin TL ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 11:59
Bir firmanın piliç köftesinde insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi. Öyle ki bu bakteri ölüme bile yol açıyor. Marka "Annemin Köftesi" adıyla sattığı üründeki bakterinin sadece bir partide çıktığı iddiasında. Ürün piyasadan toplatıldı; markaya da 210 bin lira ceza kesildi. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı tüm gıda firmalarını bir kez daha uyardı.
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Piliç köftesinde ölümcül bakteri! Firmaya 210 bin TL ceza
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