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Peynirde hileye dikkat!

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Giriş: 19.01.2021 11:35
Güncelleme:19.01.2021 12:32
Gıda sahtekarları kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi peynire de el attı. Merdiven altı üreticiler peynire süt tadı versin diye aroma ya da ömrü uzasın diye koruyucu maddeler katıyor. Uzmanlar bu hilelere karşı müşterileri uyarıyor. ​Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

Gıda sahtekarları kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi peynire de el attı. Merdiven altı üreticiler peynire süt tadı versin diye aroma ya da ömrü uzasın diye koruyucu maddeler katıyor. Uzmanlar bu hilelere karşı müşterileri uyarıyor. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

Kimi koruyucu, kimi aroma katıyor. Kimi de sütün yağını alarak besin değerini de azaltıyor.

Gıda sahtekarları kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi peynirde de hileye başvuruyor. Özellikle içerisine raf ömrünü uzatabilmek için yasak olmasına rağmen koruyucu maddeler katıyor.

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