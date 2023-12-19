Peş peşe depremler neyin habercisi? Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimler A Haber'de açıkladı

Geçtiğimiz gün, Marmara Denizi - Yalova Çınarcık açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, İstanbul ve çevre illerden yoğun bir şekilde hissedilmişti. Devamında ise Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedilmişti. Bugün ise, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.23'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Gümüşhane'deki depremin ardından Erzincan da sallandı. İki günde Yalova Çınarcık ve Gümüşhane Kelkit'te 4 deprem yaşandı. Peki, peş peşe gelen sarsıntılar büyük İstanbul depremini tetikler mi? Deprem uzmanı Süha Özden ve Aydın Büyük Saraç A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.