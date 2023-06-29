29 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Pendik'te metruk binalarda korku saçanlara baskın

Pendik'te metruk binalarda korku saçanlara baskın

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2023 14:15
Pendik'te 2016 yılında yapımına başlanan ve inşaatı tamamlanamayan 2 bina, iddiaya göre madde bağımlıların yaşadığı bir alana dönüştü. Mahalle sakinleri, metruk binalarda yaşayan kimliği belirsiz kişilerden rahatsız olduklarını belirtirken, binalarında bu nedenle hırsızlık olaylarının da olduğunu söyledi. Polis şikayetler üzerine binalara baskın yaptı.
Pendik’te metruk binalara baskın
Pendik'te metruk binalara baskın
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Sütlüce’nin uykulukçu Metin Ağabey’i
Sütlüce’nin uykulukçu Metin Ağabey’i
Darülaceze’de bayram heyecanı!
Darülaceze’de bayram heyecanı!
Antalya’da kan donduran olay!
Antalya'da kan donduran olay!
Şırnak’ta taşlı sopalı kavga kamerada
Şırnak'ta taşlı sopalı kavga kamerada
200 TL’ye götürdüğü yola 400 TL istedi
200 TL’ye götürdüğü yola 400 TL istedi
Yaralıyı kurtarma seferberliği kamerada
Yaralıyı kurtarma seferberliği kamerada
160 yıl yaşayarak tarihe geçti
160 yıl yaşayarak tarihe geçti
Tatilde bungalov evlere yoğun ilgi
Tatilde bungalov evlere yoğun ilgi
Bayramlarda sıla-ı rahimin önemi
Bayramlarda sıla-ı rahimin önemi
Elde kalan kurbanlıkları devlet alacak
Elde kalan kurbanlıkları devlet alacak
Daha Fazla Video Göster