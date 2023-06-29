29 Haziran 2023, Perşembe
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Pendik'te metruk binalarda korku saçanlara baskın
Pendik'te 2016 yılında yapımına başlanan ve inşaatı tamamlanamayan 2 bina, iddiaya göre madde bağımlıların yaşadığı bir alana dönüştü. Mahalle sakinleri, metruk binalarda yaşayan kimliği belirsiz kişilerden rahatsız olduklarını belirtirken, binalarında bu nedenle hırsızlık olaylarının da olduğunu söyledi. Polis şikayetler üzerine binalara baskın yaptı.