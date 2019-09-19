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19.09.2019
Son dakika: Pendik Kurtköy'de orman yangını
Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.
Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü..
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