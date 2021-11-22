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Pendik’te gençlerin 'muştalı' dehşeti: Yakaladıkları yerde darp ettiler

İHA
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Giriş: 22.11.2021 12:08
Pendik’te bir grup genç, trafikte tartıştıkları moto kuryeyi araçla takip ederek bir dükkan önünde muşta ile darp etti. Muştalı dehşette saldırgan gençlerin takip anı ise güvelik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gece saat 01.30 sıralarında Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, araç içerisinde seyir halinde olan bir grup genç yol üzerinde karşılaştıkları moto kurye Mehmet Kaya ile yol verme kavgası nedeniyle sözlü tartışma yaşadı. Araç içerisinde bulunan şahıslardan biri motosiklete tekme atınca tartışma büyüdü. Kavganın büyümesi üzerine olay yerinden uzaklaşarak bir dükkana sığınan motosiklet sürücüsü Kaya, kendisini takip eden araç sürücüsü ve arkadaşları tarafından muştalı saldırıya uğradı. Başına aldığı darbeler sonrası hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken saldırgan şahısların motosiklet sürücüsünü takip ederek dükkana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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