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Pendik’te 3 katlı bina tahliye edildi

Pendik’te 3 katlı bina tahliye edildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.02.2025 13:51
Güncelleme:24.02.2025 13:51
Pendik Esenyalı Mahallesi Hafızlar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın yanından geçen bir vatandaş iddiaya göre, duvarlarından ses geldiğini fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda kolonlarında çatlak olduğu tespit edilen bina çökme riskine karşı boşaltıldı. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Polis ekiplerin bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Pendik’te 3 katlı bina tahliye edildi
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