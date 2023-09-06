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Pençe-Kilit'ten acı haber! İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi şehit oldu

A Haber
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Giriş: 06.09.2023 08:46
Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.
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