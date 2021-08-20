PCR testi ücretli mi? Zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak?

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının kameraların karşısına geçti, önemli açıklamalarda bulundu. Okullarda 6 eylül'de yüz yüze eğitime geçileceğini açıklayan Erdoğan, aşı yaptırmayan öğretmen ve okul çalışanlarından hafta iki kez PCR testi isteneceğini söyledi. Uçak ve otobüs yolculuğu ile sinema ve tiyatro için de virüs testi talep edilecek. Zorunlu PCR testi ücretsiz olacak.

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