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Pazarda fiyatlar nasıl? Düşüşe geçti mi? Patlıcan, domates, soğan... İşte semt pazarında son durum

A Haber
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Giriş: 14.04.2022 14:22
Antalya'da halde fiyatlar düşüşe geçti. Fiyatlardaki düşüş İstanbul'da pazarlara nasıl yansıdı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş pazarda son durumu canlı yayında anlattı.
İşte pazarda fiyatlar İŞTE PAZARDA FİYATLAR

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İşte pazarda fiyatlar
İşte pazarda fiyatlar
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