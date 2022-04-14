14 Nisan 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Pazarda fiyatlar nasıl? Düşüşe geçti mi? Patlıcan, domates, soğan... İşte semt pazarında son durum
Antalya'da halde fiyatlar düşüşe geçti. Fiyatlardaki düşüş İstanbul'da pazarlara nasıl yansıdı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş pazarda son durumu canlı yayında anlattı.