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Pazarda dehşet! Kadın kılığında geldi: Pazarcıya kurşun yağdırdı

Pazarda dehşet! Kadın kılığında geldi: Pazarcıya kurşun yağdırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 23:22
Akılalmaz olay Çorum'da yaşandı. İddiaya göre, yüzü maskeli, silahlı ve kadın kılığında olan bir kişi, Galip Ayan'a (30) pazar tezgahında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Ayan tedaviye alınırken, saldırgan ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.
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Kadın kılığında geldi: Pazarcıya kurşun yağdırdı
Kadın kılığında geldi: Pazarcıya kurşun yağdırdı
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