Pazarda dehşet! Kadın kılığında geldi: Pazarcıya kurşun yağdırdı

Akılalmaz olay Çorum'da yaşandı. İddiaya göre, yüzü maskeli, silahlı ve kadın kılığında olan bir kişi, Galip Ayan'a (30) pazar tezgahında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Ayan tedaviye alınırken, saldırgan ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

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