Pandemiyi fırsat bilip ‘cep telefonu satıyoruz’ diye dolandırdılar! O çete çökertildi

İstanbul’da pandemi sürecini fırsat bilen suç örgütü telefon ve internet üzerinden ulaştığı vatandaşları cep telefonu satma vaadiyle dolandırdı. Şüphelilerin cep telefonu yerine bahçe makası, su, bitki çayı tarzı ürünler kargoladıkları ve insanları bu şekilde mağdur ettikleri belirlendi. Şahıslara düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Sabah’tan Emir Somer’in haberinin detayları…