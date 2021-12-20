Pandemide Darülaceze sıfır kayıp verdi! Filiz doktor Darülaceze’nin kanatsız meleği oldu

Pandeminin ilk döneminde pek çok ülkede yaşlılar adeta ölüme terk edildi. Buna karşın Türkiye'de yaşlılar her dönemde güvenilir ellerde oldu. Öyle ki alınan tedbirlerle Darülaceze’de korona kaynaklı hiç kayıp yaşanmadı. Filiz doktor Darülaceze’nin kanatsız meleği oldu. İşte tüm detaylar…

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