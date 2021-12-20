20 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Pandemide Darülaceze sıfır kayıp verdi! Filiz doktor Darülaceze’nin kanatsız meleği oldu

Pandemide Darülaceze sıfır kayıp verdi! Filiz doktor Darülaceze’nin kanatsız meleği oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2021 11:34
Pandeminin ilk döneminde pek çok ülkede yaşlılar adeta ölüme terk edildi. Buna karşın Türkiye'de yaşlılar her dönemde güvenilir ellerde oldu. Öyle ki alınan tedbirlerle Darülaceze’de korona kaynaklı hiç kayıp yaşanmadı. Filiz doktor Darülaceze’nin kanatsız meleği oldu. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Palandöken’de yarı çıplak leğenle böyle kaydı
Palandöken’de yarı çıplak leğenle böyle kaydı
Kanatsız melek! Dünyaya örnek oldu
Kanatsız melek! Dünyaya örnek oldu
Gizemli cinayette isyan ettiren karar!
Gizemli cinayette isyan ettiren karar!
Kütahyalıların kayak keyfi
Kütahyalıların kayak keyfi
Yakaladığı vahşi hayvanları pişirip yedi!
Yakaladığı vahşi hayvanları pişirip yedi!
Kovid-19’a çare olabilir mi?
Kovid-19'a çare olabilir mi?
Esnafa hırsızlık şoku... Bu kadarı da pes dedirtti
Esnafa hırsızlık şoku... Bu kadarı da pes dedirtti
Sahte bürokrattan 2 milyon liralık vurgun
Sahte bürokrattan 2 milyon liralık vurgun
Karısını uyurken tüfekle vurarak öldürdü
Karısını uyurken tüfekle vurarak öldürdü
Bakırköy’de otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı
Bakırköy’de otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı
İzzet Altınmeşe’nın oğlu vefat etti
İzzet Altınmeşe'nın oğlu vefat etti
Bugün okullar tatil mi?
Bugün okullar tatil mi?
Daha Fazla Video Göster