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Pandemi nedeniyle kapalı olan okulda ilginç manzara! Cep telefonuyla görüntüledi

İHA
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Giriş: 16.12.2020 15:54
Güncelleme:16.12.2020 15:55
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde pandemi nedeniyle kapalı olan okula gelen tilki kameraya yakalandı. İlçenin Vezirli Köyü İlköğretim Okulunun bahçesine kadar gelen tilki, yolda geçen Ahmet Durna isimli vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

İlçede etkili olan kış ve soğuk havalar insan hayatı olduğu kadar, doğada yaşayan yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerin karla kaplanması nedeniyle olumsuz etkilenen bir tilki, yiyecek aramak için şehir merkezine indi.

Pandemi nedeniyle kapalı olan okulda ilginç manzara! Cep telefonuyla görüntüledi PANDEMİ NEDENİYLE KAPALI OLAN OKULDA İLGİNÇ MANZARA! CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ


İlçenin Vezirli Köyü İlköğretim Okulunun bahçesine kadar gelen tilki, yolda geçen Ahmet Durna isimli vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Pandemi nedeniyle boş kalan okulun bahçesine kadar gelen tilki görüntüleyen Ahmet Durna, "Yoldan geçerken, okul bahçesinde tilki olduğunu fark etti. Arabadan indim ve ona yaklaşmaya çalıştım, o benden kaçmadı. Telefonumu açtım biraz kayıt yaptım. Ondan sonra hemen okul bahçesinde uzaklaştı. Peşinden gittim ama izini kaybettim" dedi.

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