Pandemi nedeniyle kapalı olan okulda ilginç manzara! Cep telefonuyla görüntüledi

İlçenin Vezirli Köyü İlköğretim Okulunun bahçesine kadar gelen tilki, yolda geçen Ahmet Durna isimli vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Pandemi nedeniyle boş kalan okulun bahçesine kadar gelen tilki görüntüleyen Ahmet Durna, "Yoldan geçerken, okul bahçesinde tilki olduğunu fark etti. Arabadan indim ve ona yaklaşmaya çalıştım, o benden kaçmadı. Telefonumu açtım biraz kayıt yaptım. Ondan sonra hemen okul bahçesinde uzaklaştı. Peşinden gittim ama izini kaybettim" dedi.

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