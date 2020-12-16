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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Pandemi nedeniyle kapalı olan okulda ilginç manzara! Cep telefonuyla görüntüledi Pandemi nedeniyle kapalı olan okulda ilginç manzara! Cep telefonuyla görüntüledi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pandemi nedeniyle kapalı olan okula gelen tilki kameraya yakalandı. İlçenin Vezirli Köyü İlköğretim Okulunun bahçesine kadar gelen tilki, yolda geçen Ahmet Durna isimli vatandaş tarafından kayıt altına alındı.
Giriş Tarihi: 16.12.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 15:56
İlçede etkili olan kış ve soğuk havalar insan hayatı olduğu kadar, doğada yaşayan yaban hayatı da olumsuz etkiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yüksek kesimlerin karla kaplanması nedeniyle olumsuz etkilenen bir tilki, yiyecek aramak için şehir merkezine indi.
İlçenin Vezirli Köyü İlköğretim Okulunun bahçesine kadar gelen tilki, yolda geçen Ahmet Durna isimli vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Pandemi nedeniyle boş kalan okulun bahçesine kadar gelen tilki görüntüleyen Ahmet Durna,
"Yoldan geçerken, okul bahçesinde tilki olduğunu fark etti. Arabadan indim ve ona yaklaşmaya çalıştım, o benden kaçmadı. Telefonumu açtım biraz kayıt yaptım. Ondan sonra hemen okul bahçesinde uzaklaştı. Peşinden gittim ama izini kaybettim" dedi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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