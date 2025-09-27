Palandöken: "Perakende Yasası değişmeli, esnafın yükü hafifletilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârların Meclis açılışını umutla beklediğini belirterek, Perakende Yasası’nda değişiklik talebinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Palandöken, açılış-kapanış saatleri ve nüfusa göre düzenlemelerin yapılmasının hem esnafı hem de vatandaşı koruyacağını vurguladı. Esnafın Bağ-Kur prim gün sayısının çalışanlarla eşitlenmesi, çıraklık süresinin düzenlenmesi ve sağlık sigortası kolaylığının kalıcı hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, “Borç yükü hafifletilerek esnaf rahatlatılmalı” dedi. Pandemi, deprem ve enflasyonla ağır darbe alan esnafın borç yapılandırması beklentisinin de acil olduğunu dile getirdi.

