ABD ve İran arasında savaş çanları: Trump'tan korkunç tehdit, Tahran’dan sert yanıt!

Washington ile Tahran arasında gerilim kritik eşiğe dayandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamalarının ardından bölgede askeri hareketlilik dikkat çekerken, Orta Doğu'da tansiyon her geçen saat daha da yükseliyor. ABD Savunma Bakanı'nın CENTCOM Karargâhı'na gerçekleştirdiği kritik ziyaret ve Trump'ın İran'a yönelik verdiği sert mesajlar, olası bir çatışma senaryosunu yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. Bölgede yaşanan gelişmeleri sıcak noktadan takip eden A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz ile A Haber İran Muhabiri Ekber Karabağ son durumu aktardı.