Kılıçdaroğlu'ndan "Aklanıp gelin" mesajı: 9 vekil ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de gözler Merkez Yönetim Kurulu toplantısındaydı. Kurultay ve ihraçlar gündemiyle toplanan MYK, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'de 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kararı siyasi tarih açısından yüz karası olarak nitelendirdi.