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06.11.2019

Palamut diye satılan tombik balığına dikkat! Balık pazarında alarm…

Bu yıl balık sezonunda palamut sıkıntısı yaşanıyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ağlara takılmayan palamutu fırsat bilen bazı esnaf, tombik balığını palamut etiketiyle satmaya başladı. İşte uzmanından gelen kritik uyarılar. Peki, palamut ile tombik balığı arasındaki farklar neler ve nasıl ayırt edilir? İşte A Haber’in özel haberi...

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