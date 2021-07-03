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Özlem ve hasretle… Yeşilçam’ın ustası Kemal Sunal vefatının 21. yılında anılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2021 12:06
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinin yıldızı Kemal Sunal, ölümünün 21. yılında yad ediliyor. Usta oyuncu, yapımcı ve senarist Kemal Sunal, 26 yıllık sanat hayatına, tiyatro oyunları hariç 6'sı yan rol, 76'sı başrol olmak üzere 82 film sığdırdı. Türk sinemasında "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı", "Meraklı Köfteci" ve "Kapıcılar Kralı"nın da aralarında bulunduğu eserleri miras bırakan sanatçı, "Saygılar Bizden", "Şaban Askerde", "Şaban ile Şirin" ve "Bay Kamber" adlı 4 televizyon dizisinde de rol aldı. Başta "İnek Şaban" olmak üzere canlandırdığı iyi ve saf adam rolleriyle her yaştan izleyicinin beğenisini kazanan sanatçı, izleyiciyi güldürürken düşündürmeyi de başardı.
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