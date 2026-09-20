Modern Şehirler bu hafta Hasanbeyli'de: Osmaniye'nin doğa, kültür ve lezzet rotası

Osmaniye'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Hasanbeyli ilçesi, bu kez Modern Şehirler programının rotasında. Yeşil doğası ve temiz havasıyla dikkat çeken ilçede Anadolu motiflerinden geleneksel müziğe, Amanos Dağları'ndaki rüzgar enerji santrallerinden tarım ve hayvancılığa kadar pek çok değer mercek altına alınıyor. Yaylalarda üretilen kekik, kantaron ve dağ çiçeklerinden elde edilen baldan Hasanbeyli'nin tam yağlı peynirine kadar yöresel zenginlikler de ekrana taşınıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı, Hasanbeyli'yi görüntüleyerek ilçenin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini aktardı.