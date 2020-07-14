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Özel şifrelemeyle çocuk ticareti iddiası! Uzman isim canlı yayında uyardı

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Giriş: 14.07.2020 14:57
Dünya gündemine bomba gibi düşen internetten çocuk ticareti iddiası tartışılıyor. İddialara göre Wayfair özel şifreleme ile çocuk ticareti yapıyor. Peki bu iddialar doğru mu? Nasıl şifreleme yapılıyor? Bilişim uzmanı Erkan Trükten, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya gündemine bomba gibi düşen internetten çocuk ticareti iddiası tartışılıyor. İddialara göre Wayfair özel şifreleme ile çocuk ticareti yapıyor. Peki bu iddialar doğru mu? Nasıl şifreleme yapılıyor? Bilişim uzmanı Erkan Trükten, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Wayfair çocuk ticareti mi yapıyor? Uzman isim A Haberde uyardı: Türkiye’de bazı e-ticaret sitelerinde... SON DAKİKA: WAYFAİR ÇOCUK TİCARETİ Mİ YAPIYOR? UZMAN İSİM A HABER'DE UYARDI: TÜRKİYE'DE BAZI E-TİCARET SİTELERİNDE...
ABD’li “Wayfair” firmasına yönelik kan donduran iddia! Çocuk ticareti skandalı ABD'Lİ "WAYFAİR" FİRMASINA YÖNELİK KAN DONDURAN İDDİA! ÇOCUK TİCARETİ SKANDALI
Müge Anlı canlı yayında Wayfair skandalına tepki gösterdi! MÜGE ANLI CANLI YAYINDA WAYFAİR SKANDALINA TEPKİ GÖSTERDİ!
Son dakika: AK Partiden Wayfair Ayasofya ve Libya açıklaması SON DAKİKA: AK PARTİ'DEN WAYFAİR AYASOFYA VE LİBYA AÇIKLAMASI

Özel şifrelemeyle çocuk ticareti iddiası
Özel şifrelemeyle çocuk ticareti iddiası
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