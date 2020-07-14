Özel şifrelemeyle çocuk ticareti iddiası! Uzman isim canlı yayında uyardı

Dünya gündemine bomba gibi düşen internetten çocuk ticareti iddiası tartışılıyor. İddialara göre Wayfair özel şifreleme ile çocuk ticareti yapıyor. Peki bu iddialar doğru mu? Nasıl şifreleme yapılıyor? Bilişim uzmanı Erkan Trükten, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya gündemine bomba gibi düşen internetten çocuk ticareti iddiası tartışılıyor. İddialara göre Wayfair özel şifreleme ile çocuk ticareti yapıyor. Peki bu iddialar doğru mu? Nasıl şifreleme yapılıyor? Bilişim uzmanı Erkan Trükten, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.