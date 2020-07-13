Müge Anlı canlı yayında Wayfair skandalına tepki gösterdi!

ABD'de dün ortaya atılan Wayfair skandalı dünya gündemine bomba gibi düşerken, Müge Anlı'dan vatandaşlara uyarı geldi. Usta gazeteci Müge Anlı, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında skandal olay hakkında açıklamalar yaptı ve olayın nasıl gerçekleştiğin anlattı.