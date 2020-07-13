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Müge Anlı canlı yayında Wayfair skandalına tepki gösterdi! - 13.07.2020

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Giriş: 13.07.2020 13:30
Güncelleme:13.07.2020 13:55
ABD'de dün ortaya atılan Wayfair skandalı dünya gündemine bomba gibi düşerken, Müge Anlı'dan vatandaşlara uyarı geldi. Usta gazeteci Müge Anlı, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında skandal olay hakkında açıklamalar yaptı ve olayın nasıl gerçekleştiğin anlattı.
Müge Anlı canlı yayında Wayfair skandalına tepki gösterdi!
Müge Anlı canlı yayında Wayfair skandalına tepki gösterdi!
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