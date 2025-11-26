Böcek ailesinin raporu savcılıkta! Fosfin gazı bulgusu

Almanya’dan İstanbul’a gelen anne, baba ve iki çocuktan oluşan Böcek ailesi, zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor savcılığa sunuldu. Raporda, ailenin fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiğine dair güçlü bulgular bulunduğu belirtildi. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

