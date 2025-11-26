26 Kasım 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 08:56
Güncelleme:26.11.2025 08:57
Almanya’dan İstanbul’a gelen anne, baba ve iki çocuktan oluşan Böcek ailesi, zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor savcılığa sunuldu. Raporda, ailenin fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiğine dair güçlü bulgular bulunduğu belirtildi. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
Böcek ailesinin raporu savcılıkta! Fosfin gazı bulgusu
