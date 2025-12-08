08 Aralık 2025, Pazartesi

Minik Amir’in ilk isteği ortaya çıktı

Giriş: 08.12.2025 11:23
Güncelleme:08.12.2025 11:23
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan Suriyeli 10 yaşındaki Amir Alcedduh, baraj kıyısında kayaların altında toprağa kısmen gömülü halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk, okul çıkışında dayısı tarafından kaçırılıp darbedildiğini söyledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan cani dayı M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kan donduran olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
