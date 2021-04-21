Özel hastanelere fahiş fiyat isyanı! Koronavirüs tedavisi fiyatı dudak uçuklatıyor

Kovid tedavisinde devlet hastanelerine destek vermesi beklenen özel hastaneler, hastalarından yüksek miktarda ücret talep ediyor. Bir hastadan günlük 5 bin lira isteyen de var, 10 bin lira isteyen de. Öyle ki aynı ilçedeki bir hastayı, hastanelerine getirmek için istenen ambulans ücreti ise 700 lira.

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