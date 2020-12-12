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Özel Haber | Koronavirüse karşı aşı mı ilaç mı? Uzman isim A Haber’de cevapladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2020 11:23
Güncelleme:12.12.2020 11:23
Koronavirüs ile mücadelede ilacın da aşının da yeri oldukça önemli. Ancak son zamanlarda "Aşı mı daha etkili yoksa ilaç mı" tartışmaları gündeme geldi. Halbuki uzmanlar aşının ve ilacın kıyaslanmaması gerektiği görüşünde.

Kovid-19 ile mücadelede şimdi ise aşının mı yoksa ilacın mı daha etkili olduğu tartışılıyor. İlaç kullanımı oldukça önemli ancak asıyla kıyaslamamak gerekiyor. Çünkü uzmanlara göre ilaç iyileştiriyor, aşı engelliyor.

Uzmanlara göre aşıyla ilacın ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Uzmanlar, aşının vücutta virüse karşı antikor üretirken, ilacın ise vücuttaki virüsün ilerlemesini önlediğini söylüyor.

Aşı antikor üretir böylece virüs vücutta hastalık olsuturmaz ama ilaç hastalık olusturmus virüsün daha da ilerlemesini önler. Uzmanlara göre aşı ve ilacı kıyaslamamak gerekiyor.

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