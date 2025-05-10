Özel çocuklara öğretmen şiddeti! Film seyretti, çocukları dövdü

Adana'da özel eğitim öğretmeninin sınıftaki otizmli çocukları dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Velilerin isyanı üzerine görevden uzaklaştırılan öğretmen cezaevine gönderildi. Benzer bir olay da Tekirdağ'da yaşandı. 9 yaşındaki bir çocuk, özel spor okulunda darp edildi. Bu olayı ortaya çıkaran ise, görüntülerin yanlışlıkla aileye gönderilmesi oldu. İşte şoke eden o görüntüler ve detaylar...

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