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Oyuncu Merve Kayaalp neden intihar etti? Babası gerçeği açıkladı

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Giriş: 20.09.2023 10:42
Dizi ve sinema oyuncusu Merve Kayaalp, babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. Genç oyuncunun cenazesinde gözyaşlarına boğulan annesi Esin Tüzün, ayakta durmakta güçlük çekti. Kayaalp'in intiharıyla ilgili babasından dikkat çeken bir açıklama geldi.
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