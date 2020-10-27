Öyle bir şey tuttu ki... Tam 27 kilo! Bakın ne yaptı?

Bilecik Pelitözü Gölpark da sportif balıkçılık yapan Cihat Öztürk, gölette öyle bir şey yakaladı ki görenler hayrete düştü. Bakın 27 kilo ağırlığındaki o balığı ne yaptı?

Bilecik Pelitözü Gölpark da sportif balıkçılık yapan Cihat Öztürk, gölette öyle bir şey yakaladı ki görenler hayrete düştü. Bakın 27 kilo ağırlığındaki o balığı ne yaptı?