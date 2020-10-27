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Öyle bir şey tuttu ki... Tam 27 kilo! Bakın ne yaptı?

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Giriş: 27.10.2020 14:59
Bilecik Pelitözü Gölpark da sportif balıkçılık yapan Cihat Öztürk, gölette öyle bir şey yakaladı ki görenler hayrete düştü. Bakın 27 kilo ağırlığındaki o balığı ne yaptı?

Bilecik Pelitözü Gölpark da sportif balıkçılık yapan Cihat Öztürk, gölette öyle bir şey yakaladı ki görenler hayrete düştü. Bakın 27 kilo ağırlığındaki o balığı ne yaptı?

Öyle bir şey tuttu ki... Tam 27 kilo! Bakın ne yaptı? ÖYLE BİR ŞEY TUTTU Kİ... TAM 27 KİLO! BAKIN NE YAPTI?

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