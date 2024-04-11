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Otomobilin bagajında sehpa taşıyan vatandaş kamerada

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Giriş: 11.04.2024 16:50
Sakarya’nın Erenler ilçesinde otomobilin bagajında sehpa ile yolculuk yapan vatandaş şaşırttı. Sehpaya zarar gelmemesi için altına yatarak tutan şahsın yolculuğunu gören bir vatandaş ise o anları, ‘Adam hiç kımıldamıyor, manken olmasın bu?’ diyerek cep telefonu ile kaydetti.
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