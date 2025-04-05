05 Nisan 2025, Cumartesi
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Otomobil TIR’ın altında girdi: 4 ölü! A Haber olay yerinde
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Pendik Kurnaköy Gişeleri'nde bir otomobil TIR'ın altına girdi. Meydana gelen feci kazada dört kişi yaşamını yitirdi. Olay yerinden son bilgileri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktarırken ileri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.