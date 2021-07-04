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Otomobil TIR'a ok gibi saplandı! Çok sayıda yaralı var

İHA
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Giriş: 04.07.2021 19:37
Güncelleme:04.07.2021 19:37
Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda otomobilin, tıra adeta ok gibi saplandığı trafik kazasında aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, o esnada bölgeden geçen bir doktor yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı çocuğun başından biran olsun ayrılmayan itfaiye erinin ise, çocuğun saçını okşayarak teselli ettiği anlar dikkatlerden kaçmadı.

Kaza, Pamukova ilçesi Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Gökgöz Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan Zekeriya Ç. idaresindeki 07 BBY 36 plakalı Peugot marka otomobil, önünde ilerlemekte olan Erbil O. idaresindeki 07 R 3415 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Otomobilin, tıra adeta ok gibi saplandığı kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O esnada bölgeden geçen bir doktor ise, yaralılara müdahale etti.

Çarpışmanın etkisi ile araç içerisinde sıkışan sürücü Zekeriya Ç. ve otomobil içerisinde bulunan eşi Elvan Ç. (41) ile çocukları; Elif Nisa Ç. (4), Ahmet Ç. (7) ve Yiğit Ç. (13) olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya Toyota İlk Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebi ile Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda kazanın meydana geldiği istikamette trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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