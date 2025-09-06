06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Yaşam Videoları Otomobil refüje çarpıp ağaca saplandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 14:53
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki korkuluklara ve ağaca çarptı. Araçta bulunan üç kişiden M.T.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
