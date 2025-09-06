06 Eylül 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Otomobil refüje çarpıp ağaca saplandı
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki korkuluklara ve ağaca çarptı. Araçta bulunan üç kişiden M.T.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.