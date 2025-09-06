Otomobil refüje çarpıp ağaca saplandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki korkuluklara ve ağaca çarptı. Araçta bulunan üç kişiden M.T.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

