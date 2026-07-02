ABD-İran heyetleri arabulucularla görüştü

ABD ve İran heyetleri, müzakeler için Katar'ın başkenti Doha'da dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrı ayrı yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığı belirtildi. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan son gelişmeleri aktardı.

Katar'ın başkenti Doha'da ABD ve İran heyetleri arasında gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlandığı bildirildi. Bir yandan diplomatik trafik sürerken, diğer yandan Tahran'da Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreni hazırlıkları nedeniyle tansiyon yükseliyor. İran, bu süreçte kendisine yönelecek herhangi bir askeri saldırıya karşı ABD ve İsrail'e en sert cevabın verileceğini duyurdu.

DOHA'DA DOLAYLI MÜZAKERE TRAFİĞİ

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen diplomatik temasların detaylarını paylaşan A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "Dün Doha'da İran ve Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri bulunmaktaydı ancak iki taraf arasında yüz yüze bir görüşme yapılmadı" ifadelerini kullandı. Görüşmelerin yürütülme biçimine dair bilgi veren Karabağ, "İran tarafını Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi temsil ediyordu, söz konusu yetkili sadece Katarlı ve arabulucu konumundaki Pakistanlı yetkililerle bir görüşme yaptı" sözleriyle diplomatik süreci aktardı.