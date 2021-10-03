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Otomobil ile polis otosu çarpıştı: 2’si polis 3 yaralı

İHA
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Giriş: 03.10.2021 23:59
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile polis otosunun çarpışması sonucu 2 polis memuru ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yasin Kaplan (30) yönetimindeki 16 AFA 100 plakalı otomobil ile Sanayi Zafer Caddesi üzerinden Ertuğrulgazi Caddesine çıkış yapmakta olan polis memuru Mahmut Z. (43) yönetimindeki 16 A 85559 plakalı polis otosu çarpıştı.

Kaza sonucu iki sürücü ile polis otosunda bulunan polis memuru Ferhat A. (26) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

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