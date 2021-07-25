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Otogarlarda dönüş yoğunluğu! İstanbul otobüslerinde boş yer yok

A Haber
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Giriş: 25.07.2021 09:19
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren ve dönüşe geçen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, otogardaki son durumu aktardı.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren ve dönüşe geçen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, otogardaki son durumu aktardı.

9 günlük bayram tatiline gidenler İstanbul'a dönmeye başladı. İstanbul otobüslerinde boş yer kalmadı. Vatandaşlar memleketlerinden yiyecek dolu çuvallarla döndüler.

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