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Otobüste bayram biletleri tükendi

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Giriş: 16.06.2022 16:11
Kurban Bayramı için otobüs biletleri erkenden bitti. 9 Temmuz'da başlayacak bayram için ek seferler koyan firmalar, özellikle bayram haftası biletlerini yüzde 30 ila 50 daha pahalı satmaya başladı. Tüketiciler bu yıl daha çok paylaşımlı araçlara yönelirken, uçak bilet fiyatlarında ise tavan fiyat olan 899 lira onlıne satışta delindi.
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Otobüste bayram biletleri tükendi
Otobüste bayram biletleri tükendi
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