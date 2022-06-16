16 Haziran 2022, Perşembe
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Otobüste bayram biletleri tükendi
Kurban Bayramı için otobüs biletleri erkenden bitti. 9 Temmuz'da başlayacak bayram için ek seferler koyan firmalar, özellikle bayram haftası biletlerini yüzde 30 ila 50 daha pahalı satmaya başladı. Tüketiciler bu yıl daha çok paylaşımlı araçlara yönelirken, uçak bilet fiyatlarında ise tavan fiyat olan 899 lira onlıne satışta delindi.