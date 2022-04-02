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Osmaniye’de orman yangını

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Giriş: 02.04.2022 00:55
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürme çalışması başlattı. Yangının yerleşim yerine yakın olduğu öğrenildi.

Düziçi ilçesi Söğütlügöl Mahallesi Mahmutlar mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Gece karanlığında alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu Düziçi Orman İşletme Şefliğine bildirdi.

İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışması başlattı.

Rüzgar nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı yangının yerleşim alanına yakın olduğu öğrenildi.

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Osmaniye’de orman yangını
Osmaniye’de orman yangını
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