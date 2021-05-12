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Osmangazi Üniversitesi Kovid-19 ilacı geliştirdi! Yerli koronavirüs ilacı ne zaman kullanıma hazır olacak?

A Haber
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Giriş: 12.05.2021 13:40
Güncelleme:12.05.2021 14:00
Son dakika haberi... Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde koronavirüse karşı ilaç geliştirildi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Necat Kırubulut aktardı. Koronavirüse karşı geliştirilen yerli ilaç etkili oldu mu? Yerli koronavirüs ilacı ne zaman kullanıma hazır olacak? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayrancı, A Haber canlı yayınında anlattı.
Kovid-19a karşı yerli ilaç KOVİD-19'A KARŞI YERLİ İLAÇ
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