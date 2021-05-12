- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Osmangazi Üniversitesi Kovid-19 ilacı geliştirdi! Yerli koronavirüs ilacı ne zaman kullanıma hazır olacak?
Son dakika haberi... Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde koronavirüse karşı ilaç geliştirildi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Necat Kırubulut aktardı. Koronavirüse karşı geliştirilen yerli ilaç etkili oldu mu? Yerli koronavirüs ilacı ne zaman kullanıma hazır olacak? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayrancı, A Haber canlı yayınında anlattı.