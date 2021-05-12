Osmangazi Üniversitesi Kovid-19 ilacı geliştirdi! Yerli koronavirüs ilacı ne zaman kullanıma hazır olacak?

Son dakika haberi... Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde koronavirüse karşı ilaç geliştirildi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Necat Kırubulut aktardı. Koronavirüse karşı geliştirilen yerli ilaç etkili oldu mu? Yerli koronavirüs ilacı ne zaman kullanıma hazır olacak? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayrancı, A Haber canlı yayınında anlattı.

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