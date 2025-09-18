18 Eylül 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Ortaokul ve liselerde dijital envanter dönemi! Öğrencilere mesleki envanter uygulanacak
Ortaokul ve liselerde yeni dönemin kapısı aralanıyor. Öğrencilerin meslek tercihlerinde bilinçli yönlendirilmelerini sağlayacak "dijital envanter" uygulamaya girdi. Uygulamanın detaylarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan eğitim uzmanı Salim Ünsal anlattı.