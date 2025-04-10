10 Nisan 2025, Perşembe
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Ortaokul öğrencisinden hatalı parka ‘lazerli’ çözüm
Samsun'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) sergisine katılan 8’inci sınıf öğrencisi Aysel Canikli, geliştirdiği sensör ve lazer destekli ‘Kontrollü Park Sistemi’ projesiyle, otoparklardaki hatalı parklara teknolojik çözüm sundu. Canikli, geliştirilen park sisteminin gerçekte uygulanması halinde otoparklardaki hatalı park durumlarının önlenebileceğini söyledi.