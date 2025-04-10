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Ortaokul öğrencisinden hatalı parka ‘lazerli’ çözüm

Ortaokul öğrencisinden hatalı parka ‘lazerli’ çözüm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 10.04.2025 12:50
Samsun'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) sergisine katılan 8’inci sınıf öğrencisi Aysel Canikli, geliştirdiği sensör ve lazer destekli ‘Kontrollü Park Sistemi’ projesiyle, otoparklardaki hatalı parklara teknolojik çözüm sundu. Canikli, geliştirilen park sisteminin gerçekte uygulanması halinde otoparklardaki hatalı park durumlarının önlenebileceğini söyledi.
Ortaokul öğrencisinden hatalı parka ‘lazerli’ çözüm
Ortaokul öğrencisinden hatalı parka ‘lazerli’ çözüm
Ortaokul öğrencisinden hatalı parka ‘lazerli’ çözüm
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