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Orman yangınları Fethiye’ye sıçradı! Songül Karlı korku dolu anları paylaştı

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Giriş: 31.07.2021 16:30
Türkiye’nin dört bir tarafından gelen haberlere Muğla’nın Fethiye ilçesi de dahil oldu. Ormanlık alanda çıkan yangın otellerin olduğu bölgeye doğru ilerledi. Yangından etkilenen isimlerden biri olan Songül Karlı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Konser için Fethiye'ye giden ve kaldığı otelin yakınındaki ormanlık alanda da yangın çıkan Karlı, tahliye edildikleri anları sosyal medya hesabından sesi titreyerek paylaştı.
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