31 Temmuz 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Orman yangınları Fethiye’ye sıçradı! Songül Karlı korku dolu anları paylaştı
Türkiye’nin dört bir tarafından gelen haberlere Muğla’nın Fethiye ilçesi de dahil oldu. Ormanlık alanda çıkan yangın otellerin olduğu bölgeye doğru ilerledi. Yangından etkilenen isimlerden biri olan Songül Karlı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Konser için Fethiye'ye giden ve kaldığı otelin yakınındaki ormanlık alanda da yangın çıkan Karlı, tahliye edildikleri anları sosyal medya hesabından sesi titreyerek paylaştı.