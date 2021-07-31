Orman yangınları Fethiye’ye sıçradı! Songül Karlı korku dolu anları paylaştı

Türkiye’nin dört bir tarafından gelen haberlere Muğla’nın Fethiye ilçesi de dahil oldu. Ormanlık alanda çıkan yangın otellerin olduğu bölgeye doğru ilerledi. Yangından etkilenen isimlerden biri olan Songül Karlı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Konser için Fethiye'ye giden ve kaldığı otelin yakınındaki ormanlık alanda da yangın çıkan Karlı, tahliye edildikleri anları sosyal medya hesabından sesi titreyerek paylaştı.